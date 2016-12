Российские чиновники рассказали New York Times о системе допинга

Российские чиновники впервые признали, что в стране существовала система приема допинга, пишет газета New York Times. Журналисты газеты провели серию интервью в Москве, в том числе с исполняющей обязанности главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Анной Анцелиович. "Это был институциональный сговор", - заявила изданию Анцелиович. При этом она подчеркнула, что высокопоставленные правительственные чиновники не участвовали в этом сговоре. "С моей точки зрения, как бывшего министра спорта, президента Олимпийского комитета, мы сделали много ошибок", - признал в беседе с журналистами New York Times глава Независимой общественной антидопинговой комиссии Олимпийского комитета России (ОКР) Виталий Смирнов. Он был назначен президентом Владимиром Путиным для наблюдения за реформой антидопинговой системы в России. Смирнов также заявил, что необходимо понять, почему молодые спортсмены соглашаются принять допинг. Канадский юрист Ричард Макларен, подготовивший для Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) два доклада о допинге в российском спорте, сказал NYT, что рад, что российские чиновники больше не пытаются оспорить его выводы. По его мнению, таким образом они пытаются избежать дальнейших расследований. Во второй части доклада Макларена, обнародованной 9 декабря, утверждается, что более тысячи российских спортсменов участвовали в манипуляциях с допинг-пробами с 2011 года. Ранее российские чиновники отрицали наличие в России системы приема допинга. Олимпиада в Сочи и ФСБ В мае бывший руководитель московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков дал New York Times интервью, в котором рассказал о системе использования допинга, которая применялась на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году. Родченков рассказал, что лично разработал смеси запрещенных препаратов и помогал осуществлять подмену допинг-проб российских спортсменов, участвовавших в сочинской Олимпиаде. Именно он первым заявил об участии российских спецслужб в подмене допинг-проб, что позже вошло в доклад независимой комиссии ВАДА под руководством Ричарда Макларена. Согласно выводам юриста, в России уже много лет существует система подмены допинг-проб, в которой участвуют ФСБ и чиновники из министерства спорта. Выводы Макларена привели к тому, что часть российских спортсменов не смогла выступить на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Российский президент Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции в конце декабря этого года заявил, что в России нет поддержки допинга на государственном уровне, а Родченков, по его словам, "таскал сюда всякую гадость". В России против Григория Родченкова было возбуждено уголовное дело. "ВАДА повезло, что у них оказался Родченков", - заявил New York Times юрист Олимпийского комитета России Виктор Березов. Он предположил, что подобные нарушения могут "происходить в Китае или Лондоне", так как "система сломана". Смирнов в беседе с газетой также подчеркнул, что и в других странах принимают допинг. При этом он сослался на информацию, полученную в результате взлома аккаунтов ВАДА.