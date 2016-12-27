В Минтруда и по соцвопросам Армении выявлена коррупционная схема, есть задержанные - СНБ

Изменений в правилах ввоза автомобилей в Армению не предвидится, говорится в заявлении пресс-службы Комитета по государственным доходам республики. Ранее в СМИ появилась информация о возможном усложнении условий импорта автомобилей в Армению. “Ряд изданий, ссылаясь на российские средства массовой информации, опубликовали информацию о возможном изменении порядка ввоза автомашин в Армению с 1-го января 2017 года. В этой связи Комитет по госдоходам Армении сообщает, что указанные в публикациях ограничения, согласно пункту 48 переходных положений, утвержденных третьим приложением к договору “О присоединении Республики Армения к договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года” , будут применяться Арменией с 1-го января 2020 года”, - пояснили в ведомстве.