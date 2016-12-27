Московский суд объявил смену власти в Киеве госпереворотом

Дорогомиловский суд Москвы удовлетворил иск бывшего депутата Верховной рады Владимира Олейника о признании событий февраля 2014 года на Украине государственным переворотом. Многомесячная акция протеста на площади Независимости в Киеве зимой 2013-2014 года закончилась отстранением от власти президента Виктора Януковича и объявлением досрочных выборов. В начале процесса Олейник объявил, что он и его семья на родине подвергаются преследованиям, поэтому бывший депутат - сначала от блока Юлии Тимошенко, а потом от Партии регионов - проживает в Москве и подал иск по месту жительства. По его словам, украинские ведомства и суды отказываются рассматривать его заявления. Майдан по версии Януковича В своем иске Владимир Олейник потребовал юридически расценивать смену власти на Украине как государственный переворот. В доказательство своего утверждения Олейник заявил, что в 2014 году тогдашний президент Виктор Янукович был незаконно отстранен от власти. "Данное обстоятельство нашло подтверждение в доказательствах, представленных в деле", - согласилась с ним судья Анна Шипикова. В рамках этого дела в качестве свидетеля был допрошен сам бывший президент Украины Виктор Янукович, после бегства из Киева 21 февраля 2014 года проживающий на территории России. Официальный Киев пока никак не отреагировал на решение Дорогомиловского суда Москвы. Генпрокуратура Украины в настоящее время расследует восемь преступлений, по которым Янукович проходит подозреваемым. В частности, его подозревают в указании и согласовании применения чрезмерных мер, спецсредств и огнестрельного оружия к участникам массовых акций протеста в ноябре 2013-го - феврале 2014 года. Последствий не ожидается По мнению адвоката Ильи Новикова, представлявшего интересы украинской военнослужащей Надежды Савченко, решение Дорогомиловского суда вряд ли будет использовано российскими политиками в качестве аргумента в пользу версии о том, что в 2014 году на Украине произошел государственный переворот. "Нам уже почти три года говорят, что это все это переворот. Политическая оценка вообще не нуждается в каких-либо судебных решениях. Они прекрасно обходятся и без них", - сказал Новиков в интервью Русской службе Би-би-си. По мнению эксперта, решение Дорогомиловского суда вряд ли повлияет и на судьбу людей из команды Януковича, которые перебрались в России. "Они уже каким-то образом здесь закрепились и получили, если не гражданство, то убежище. Все вопросы ими были решены", - полагает адвокат. При этом Новиков допускает, что могут возникнуть осложнения при выполнении конвенции о взаимном признании решений судов. Соглашение было подписано и ратифицировано Россией и Украиной в 1992 году. По данным Новикова, оно продолжает действовать при решение бытовых споров, например, о разводе супругов. Адвокат допускает, что после решения Дорогомиловского суда Киев может инициировать изменения этого соглашения. Монетизировать нельзя Доцент кафедры международного права МГИМО Илья Рачков не видит, каким образом решение Дорогомиловского суда может отразиться на отношениях между Россией и Украиной. По его мнению, решение суда и так укладывается в логику российских политиков, заявлявших о госпереворота на Майдане. Это решение суда первой инстанции, а не Верховного суда России или Конституционного суда, вряд ли его можно "монетизировать", сомневается эксперт. "Мало ли что у нас судьи пишут. Они и суры из Корана признавали экстремистскими", - иронизирует он. К тому же, напоминает Рачков, в ноябре 2014 года прошли выборы в Верховную Раду, и оценка событий февраля того года не имеет никакого значение применительно к действующей власти на Украине. Выгоду, впрочем, может получить сам бывший депутат Олейник, если начнется в судебном порядке выдвигать какие-либо требования, добавляет эксперт. Тогда он сможет апеллировать к решению Дорогомиловского суда, признавшего факт государственного переворота. "Опять же только в российских судах", - оговаривается Рачков.