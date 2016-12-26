Турция просит международную коалицию помочь в борьбе с ИГ

Турция обратилась за помощью к возглавляемой США коалиции, наносящей авиаудары по позициям группировки "Исламское государство" в Сирии. Турецкая военная операция в Сирии началась около четырех месяцев назад. С тех пор стране удалось зачистить значительный приграничный район в Сирии от сил как ИГ, так и курдских боевиков. Армия Турции оказывает значительную поддержку союзу повстанцев, выступающих как против ИГ, так и против правительства Сирии. Теперь Турция нуждается в воздушной поддержке союзников в районе города Эль-Баб. Ее войска понесли серьезные потери в сражениях вокруг города. Боевики "Исламского государства" - группировки, запрещенной в ряде стран, в том числе Британии и России, - утверждают, что им удалось взять в плен несколько турецких военных. В поддержку этого заявления ИГ опубликовало в интернете видеозапись, на которой, согласно комментариям, двое турецких военнопленных были сожжены заживо. Турция заявляет, что ее силы нанесли серьезный удар по ИГ, в результате чего как минимум 220 боевиков были убиты. Представители сирийской оппозиции, однако, говорят, что в результате авиаударов турецких вооруженных сил в Эль-Баб погибли более 80 человек среди гражданского населения. Пока нет никаких признаков того, что возглавляемая США коалиция, наносящая авиаудары по позициям ИГ вблизи Эль-Баб, как-то помогает операции турецких войск.