Минтранс назвал основные версии крушения Ту-154

Приоритетными версиями авиакатастрофы Ту-154 являются техническая неисправность самолета и ошибка пилота. Версия теракта не является основной, заявил министр транспорта России Максим Соколов Основными причинами падения Ту-154 могут быть техническое состояние самолета или ошибка пилота. Об этом заявил на брифинге министр транспорта России Максим Соколов, передает «РИА Новости». Министр возглавляет правительственную комиссию, созданную в связи с крушением воздушного судна. По его словам, версия теракта на борту разбившегося в Сочи Ту-154 не входит в число приоритетных. Глава Минтранса сказал, что из-за авиакатастрофы не будут усилены меры безопасности в гражданских аэропортах и аэродромах, находящихся в ведомственном использовании.

