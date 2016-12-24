Израиль отказался выполнять резолюцию Совбеза ООН

Правительство Израиля отказалось выполнять резолюцию Совета Безопасности ООН, принятую 23 декабря и касающуюся строительства еврейских поселений на палестинских территориях. С таким заявлением выступил кабинет премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху поздно вечером 23 декабря. В сообщении правительства голосование в Совбезе названо "позорным". Особенно резко израильские власти высказались по поводу решения США, которые, обладая правом вето в Совбезе, не заблокировали резолюцию. "Администрация Обамы не только не смогла защитить Израиль от одержимости ООН, но еще и вступила в сговор с ООН за спиной Израиля", - говорится в заявлении правительства Нетаньяху. Теперь местные власти надеются на изменение политики Вашингтона с приходом нового президента Дональда Трампа. Ожидается, что в ближайшие дни госсекретарь США Джон Керри представит свою концепцию урегулирования палестино-израильского конфликта на фоне принятия новой резолюции. Отзыв послов из Сенегала и Новой Зеландии В связи с голосованием в Совбезе Израиль отозвал своих послов из Сенегала и Новой Зеландии для срочных консультаций. Кроме того, Нетаньяху отменил предстоящий визит министра иностранных дел Сенегала в Израиль и закрыл государственные программы помощи этой стране. Совет Безопасности ООН в пятницу, 23 декабря, принял резолюцию с требованием к Израилю "незамедлительно и полностью прекратить строительство еврейских поселений на оккупированных палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим". Принятие этого документа стало возможным благодаря тому, что США, вопреки многолетней практике, неожиданно отказались от права вето и лишь воздержались при голосовании. Все остальные 14 членов Совбеза проголосовали в поддержку документа. Резолюции Совета Безопасности являются юридически обязывающими для стран-членов ООН.