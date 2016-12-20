Рабочие группы в сфере реформ общественных услуг и борьбы с коррупций созданы в Армении

/АРКА/. Распоряжением президента Армении Сержа Саргсяна в Армении созданы рабочие группы в сфере реформирования системы общественных услуг и по борьбе с коррупцией, сообщает пресс-служба главы государства. Согласно распоряжению президента, рабочую группу по обеспечению реформирования институциональной системы в сфере борьбы против коррупции возглавит министр юстиции Армении Арпине Ованнисян, а рабочую группу по обеспечению реформ системы общественных услуг - вице-премьер, министр международной экономической интеграции и реформ Ваче Габриеляном. "Рабочим группам было поручено подготовить проекты изменений соответствующих законов Республики Армения, которые после согласования с президентом страны будут представлены на обсуждение правительства Армении", - говорится в пресс-релизе.