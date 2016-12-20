Шойгу связал убийство посла с борьбой России с террористами

Министр обороны Сергей Шойгу связал убийство в Турции посла Андрея Карлова с действиями России по борьбе с международным терроризмом. Он подчеркнул, что Россия не прекратит эту борьбу Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что убийство в Турции посла Андрея Карлова связано с борьбой России против международного терроризма. Такое заявление он сделал на встрече с министром национальной обороны Турции Фикри Ышиком. «Понимаем, с чем такие акты связаны — с нашей деятельностью по борьбе с международным терроризмом», — заявил Шойгу (цитата по «РИА Новости»). Он добавил, что Россия не намерена останавливаться в этой борьбе. Шойгу поблагодарил также турецкого министра за то, что тот прибыл в Москву для обсуждения вопросов, связанных с борьбой с терроризмом и урегулированием ситуации в Сирии.

