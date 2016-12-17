Эрдоган возложил ответственность за теракт в Кайсери на курдских боевиков

  • Lragir.am
  • Право - 17 Декабря 2016, 15:33
Президент Турции Реджеп Эрдоган назвал боевиков запрещенной Рабочей партии Курдистана (РПК) ответственными за теракт в городе Кайсери, передает Reuters.

Глава государства отметил, что курдские боевики используют все свои возможности, а совершенный теракт «не является независимым от событий в Сирии и Ираке».

По словам премьер-министра Бинали Йылдырыма, теракт в городе Кайсери в центральной части Турции совершил смертник. «Это преступление против человечества», — сказал он.

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