Эрдоган возложил ответственность за теракт в Кайсери на курдских боевиков

Президент Турции Реджеп Эрдоган назвал боевиков запрещенной Рабочей партии Курдистана (РПК) ответственными за теракт в городе Кайсери, передает Reuters. Глава государства отметил, что курдские боевики используют все свои возможности, а совершенный теракт «не является независимым от событий в Сирии и Ираке». По словам премьер-министра Бинали Йылдырыма, теракт в городе Кайсери в центральной части Турции совершил смертник. «Это преступление против человечества», — сказал он.

