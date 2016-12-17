В Кайсери прогремел взрыв, есть погибшие и раненые

РИА Новости. Несколько человек погибли, еще несколько получили ранения при взрыве автобуса неподалеку от университета в городе Кайсери в центральной части Турции, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники в службе безопасности. Сообщается, что автобус перевозил военных. К месту происшествия прибыли машины скорой помощи. Пока никто не взял на себя ответственность за взрыв. Точное число жертв пока неизвестно.