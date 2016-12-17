ФБР подтвердила выводы ЦРУ о поддержке Москвой Трампа на выборах

Руководители ФБР и Национальной разведки США разделяют мнение ЦРУ о том, что Россия вмешивалась в ход американских президентских выборов, чтобы помочь выиграть Дональду Трампу. Об этом в пятницу, 16 декабря, пишет The Washington Post со ссылкой на осведомленных американских чиновников. Газета ссылается на внутреннее письмо директора ЦРУ Джона Бреннана, в котором он пишет о своих встречах с директором ФБР Джеймсом Коми и директором Национальной разведки США Джеймсом Клэппером, после которых все трое руководителей пришли к единому выводу о масштабах, сути и целях вмешательства Москвы в выборы главы Белого дома. Кроме оказания помощи Трампу, задачей вмешательства было снижение доверия к избирательной системе Соединенных Штатов. "Мы все трое также согласны с тем, что нашим организациям, равно как и другим, необходимо сосредоточить внимание завершении тщательного анализа этого вопроса", - цитирует The Washington Post письмо директора ЦРУ. В ЦРУ и ФБР отказались прокомментировать изданию эту информацию.