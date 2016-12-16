В США по УДО будет освобожден Гарри Сасунян, обвиненный в убийстве турецкого консула в 1982 году

В Соединенных Штатах Америки условно-досрочного освобождения добился Гарри (Хампиг) Сасунян, который был осужден на пожизненное заключение за убийство в 1982 году турецкого консула Кемаля Арикана. Об этом, как передает АМИ “Новости-Армения", сообщает dailysabah.com. Издание отмечает, что такое решение было принято специальным советом штата Калифорния, однако оно может быть опротестовано. В сообщении говорится, что Сасунян, являвшийся членом правого крыла Армянской революционной армии, первоначально был приговорен к пожизненному заключению без возможности условно-досрочного освобождения, но получил право на УДО после признания своей вины и официальных извинений, принесенных в 2002 году. Прежние прошения о помиловании, поданные им 2006, 2010, 2013 и 2015 годах были отклонены. Официальная Анкара выступила против решения Совета.