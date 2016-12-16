Правоохранители ищут грабителей, совершивших нападение на банкоматы в Ереване

Советник председателя Следственного комитета Армении Сона Трузян подтвердила информацию о подрыве двух банкоматов в Ереване.

Она сообщила, что по факту подрыва банкомата в центре Еревана ведется расследование для обнаружения предполагаемого (предполагаемых) преступника(преступников), уточняется размер причиненного ущерба.

По сведениям “ФактИнфо”, около шести утра неизвестные совершили нападение на принадлежащий “АКБА-Кредит Агриколь Банку” банкомат на улице Сарьяна в Ереване. Есть предположение, что злоумышленники украли крупную сумму. На месте происшествия обнаружены разбросанные банкноты, которые преступники не успели унести.

Еще одно нападение на рассвете было совершено на банкомат Банка ВТБ (Армения). Злоумышленники взорвали банкомат, однако похитить деньги не успели.