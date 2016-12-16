Евросюз продлевает на полгода санкции против России

Европейский Союз продлит еще на полгода срок действия санкций, введенных против России. Соответствующее решение, как сообщают источники в дипломатических кругах, принято в четверг, 15 декабря, участниками саммита лидеров стран ЕС в Брюсселе. Официально об этом решении будет объявлено в течение нескольких дней. Ограничительные меры будут действовать с 1 февраля до 31 июля 2017 года. Экономические санкции Евросоюза в отношении Москвы были приняты летом 2014 года в связи с ее действиями, дестабилизирующими обстановку на востоке Украины. Каждые полгода ЕС принимает решение о продлении ограничительных мер. В Брюсселе подчеркивают, что они могут быть отменены, если Россия выполнит минские соглашения.