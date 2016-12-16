Суд в Швеции вынес приговор в отношении турецкого националиста за призывы убивать всех армян

Окружной суд Стокгольма приговорил бывшего вице-президента Турецкой национальной ассоциации Швеции Барбароса Лейлани к условному заключению за разжигание ненависти против армян. Об этом, как передает Panorama.am, пишет сайт шведской региональной общественно-политической газеты «Sydsvenskan». Кроме того, суд обязал Лейлани выплатить штраф в размере его 40-дневного дохода. Однако, как отмечается, по мнению председателя Армянской национальной федерации в Швеции Аршака Гавафьяна, решение суда было слишком мягким. СМИ напоминает, что 9 апреля 2016 года Координационным центром азербайджанских союзов Швеции в Стокгольме на центральной площади Сергель была организована антиармянская демонстрация, в которой приняли участие около 100 человек. Среди демонстрантов были представители местных азербайджанских и турецких организаций. Как сообщало посольство Армении в Швеции, во время митинга заместитель председателя Координационного центра турецких ассоциаций Швеции Барбарос Лейлани на турецком языке выступил с антиармянскими и националистическими заявлениями. «Пришло время для объединения турецкой нации. Турок просыпается, и армянским собакам наступит конец. Смерть армянским псам! Смерть! Смерть!» – выкрикивал Барбарос Лейлани. Отмечалось, что митингующие также скандировали «Смерть армянским псам, смерть, смерть, смерть!». Видеоролик его выступления был широко распространен в Швеции, в результате чего последовала реакция центральных СМИ. В частности, шведский телеканал TV4 во время своей вечерней новостной передачи представил данный ролик. В эфире депутат парламента Швеции Фредерик Малм и председатель Центра по координации армянских ассоциаций Карлен Мансурян, комментируя демонстрацию и выступления Лейлани, осудили подобные агрессивные заявления. Сайт «Dagens Nyheter» же писал, что, по словам секретаря Армянской академической ассоциации в Швеции Симона Саакяна, высказывания Лейлани отражают позицию турецких властей во главе с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Он напомнил о Геноциде армян в Османской империи 1915г. и подчеркнул, что данный исторический факт уже признали множество государств, несмотря на сопротивление Турции.