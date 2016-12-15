В Минске за посещение Карабаха задержан блогер

Сегодня ночью в Минске задержали гражданина Израиля Александра Лапшина, ведущего в "Живом Журнале" популярный блог. Александра задержали по запросу из Азербайджана за "незаконное" (по мнению азербайджанских властей) посещение Нагорного Карабаха — по азербайджанским законам, каждое такое посещение должно быть согласовано с властями Азербайджана. По данным сайта Azeri.Today, Азербайджан включил Лапшина в международный розыск за нарушение закона "о государственной границе" и миграционного кодекса.