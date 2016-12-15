Кремль заявил о невозможности исполнить решение ЕСПЧ по ЮКОСу

Конституционный суд России начал рассмотрение запроса о возможности исполнения Европейского суда по правам человека, согласно которому Россия должна заплатить бывшим акционерам ЮКОСа 1,86 миллиарда евро. Представители президента России и минюста заявили, что решение ЕСПЧ выполнить нельзя. Позицию Кремля на заседании КС, которое проходит 15 декабря, высказал полномочный представитель президента в суде Михаил Кротов. Он сказал, что решение ЕСПЧ, принятое в июле 2014 года, содержит положения, которые противоречат конституции России. На этом основании он сделал вывод "об отсутствии конституционно-правовых способов исполнения постановления ЕСПЧ", передает Интерфакс. К выводу о том, что решение о выплате компенсации в 1,86 миллиарда евро противоречит конституции, ранее пришел российский минюст, который и обратился в октябре 2016 года с запросом в КС. По мнению министерства, ЕСПЧ неверно трактовал Конвенцию о правах человека, оценивая ущерб, нанесенный бывшим акционерам нефтяной компании. Выступая на заседании КС, представитель министерства Георгий Матюшкин заявил, что "положения конвенции не содержат прямого запрета на использование государством законных средств для правомерного взыскания налогов". Представитель Совета Федерации Андрей Клишас, в свою очередь, сказал на заседании, что Россия "в порядке исключения" может отступить от международных обязательств и не выполнять решение ЕСПЧ по ЮКОСу, раз интерпретация Конвенции о правах человека вошла в противоречие с российской Конституцией. ЕСПЧ в 2014 году пришел к выводу, что российский суд при рассмотрении первого "дела ЮКОСа" в 2000 году нарушил права на судебную защиту и справедливое судебное разбирательство, а также вынес необоснованные штрафы за налоговые нарушения. Представители бывших акционеров ЮКОСа не пришли в КС, сообщает агентство Прайм. Приглашенный на заседании британский адвокат Пирс Гарднер направил письменный отзыв об отсутствии "конституционно-правовых препятствий" для выплаты Россией компенсации по "делу ЮКОСа". Решение КС объявит позже (как правило, на это уходит около месяца). Суд получил право признавать неисполнимыми решения ЕСПЧ в декабре 2015 года, когда президент России Владимир Путин подписал поправки в закон "О Конституционном суде". Запрос о выплате 1,86 миллиарда евро экс-акционерам ЮКОСа стал вторым случаем в практике КС, когда решается вопрос об исполнении постановления ЕСПЧ. В апреле этого года КС постановил не исполнять требование европейского суда о предоставлении некоторым заключенным права голосовать на выборах.