ФСБ отчиталась о задержании готовивших теракты в Москве членов ИГИЛ

ФСБ сообщила о задержании в Москве граждан Таджикистана и Молдовы, готовивших теракты по указанию эмиссара ИГИЛ из Турции Федеральная служба безопасности (ФСБ) отчиталась о предотвращении в Москве серии терактов, которые готовились по указанию находящегося в Турции эмиссара ИГИЛ («Исламское государство», организация признана террористической и запрещена на территории России), сообщает «РИА Новости». «Пресечена деятельность диверсионно-террористической группы, состоящей из граждан Таджикистана и гражданина Молдовы, планировавших совершить серию резонансных террористический акций в Москве с применением самодельных взрывных устройств большой мощности», — говорится в сообщении ведомства. В ведомстве подчеркнули, что теракты готовились по прямому указанию находящегося в Турции эмиссара ИГИЛ, которого ранее власти Таджикистана объявили в международный розыск. В Москве были задержаны четверо участников группировки. Во время обысков у них дома были изъяты самодельные взрывные устройства, автоматическое огнестрельное оружие, а также «значительное количество взрывчатого вещества для изготовления взрывного устройства большой мощности».

