Закон о криминализации незаконного обогащения приняли единогласно

Национальное собрание единогласно приняло поправки в законы о криминализации незаконного обогащения. 90 депутатов проголосовали «за, «против» и «воздержавшихся» не было.

Законопроект предполагает лишение свободы сроком от 3 до 6 лет для официальных лиц, которые не смогут объяснить происхождение своего декларированного имущества, которое существенно превысит их официальные доходы.

Законопроект предполагает также конфискацию имущества и лишение данных лиц права занимать государственные должности.