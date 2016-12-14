США: боевики ИГ вероятно захватили в Пальмире средства ПВО

Захваченное в Пальмире джихадистами "Исламского государства" вооружение представляет угрозу для военных коалиции, возглавляемой США, заявил генерал-лейтенант армии США Стивен Таунсенд, командующий силами международной коалиции против ИГ. По словам Таунсенда, боевики экстремистской группировки "Исламское государство" (запрещена в России, Британии и ряде других государств) при захвате Пальмиры предположительно завладели бронетехникой и средствами ПВО. У американских военных нет полной уверенности в том, что эта техника действительно оказалась в руках джихадистов, однако есть информация, указывающая на оправданность этих предположений, уточнил генерал.