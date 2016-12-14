Незаконное обогащение криминализируют

Министр юстиции Арпине Ованнисян представила проект изменений в Уголовном кодексе, согласно которому предлагается уголовное наказание за незаконное обогащение госчиновников на более чем 5 млн. драмов (около $10 тыс.). Отвечая на вопрос депутата от Армянского национального конгресса Гагика Джангиряна, она отметила, что незаконное обогащение предлагается квалифицировать как отдельное преступление и не объединять его с получением взятки. «То есть к ответственности можно будет привлекать сразу по двум статьям: за взятку и за незаконное обогащение», - пояснила она. За незаконное обогащение предлагается наказывать на срок от 3 до 6 лет, с запретом на занятие ряда должностей и с конфискацией имущества. Законопроект предлагается ввести в действие не сразу, а с 1 июля 2017 года. Незаконным будет считаться обогащение, существенно превышающие законные доходы и не поддающееся обоснованию.