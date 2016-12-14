Брат бывшего замдиректора СНБ Армении найден мертвым в одной из ереванских гостиниц

По сведениям “ФактИнфо”, брат бывшего заместителя директора Службы национальной безопасности Ромика Арутюняна – Роберт Арутюнян с огнестрельным ранением в голову найден мертвым в гостинице, находящейся в здании “Союза художников” в Ереване. Об обнаружении тела сообщил сотрудник безопасности здания. На теле Р. Арутюняна обнаружен след от огнестрельного ранения в голову. В руках у него нашли пистолет «GLOCK 19» MAY289. Отметим, что Ромик Арутюнян был освобожден в январе 2014 года.