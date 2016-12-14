Коллекция экспонатов крымских музеев, находившаяся за пределами полуострова на момент его аннексии Россией, должна быть возвращена Украине, постановил окружной суд Амстердама. Суд постановил, что Крым не может претендовать на золото как на культурное наследие, так как не является суверенной страной. Право принять решение о возврате золота в крымские музеи либо о передаче национальному музею Украины принадлежит украинскому суду, постановили нидерландские судьи. Крымские музеи обжалуют решение суда, заявила в среду юрист коллегии адвокатов "Инюрколлегия" Анастасия Сивицкая. "Решение передать [коллекцию] Украине вступает в силу после рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции. Апелляция будет подана", - цитирует Сивицкую агентство РИА Новости. Коллекция "Золота скифов" оценивается в 1,5 млн евро. Речь идет об экспонатах из четырех музеев. Украина отправила предметы искусства за границу еще в 2013 году: до февраля 2014 года они выставлялись в Рейнском краевом музее Бонна, а потом были отправлены в Нидерланды, в музей Алларда Пирсона, где и оказались во время аннексии Крыма. Центральный музей Тавриды, Керченский историко-культурный заповедник, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и Национальный заповедник "Херсонес Таврический" в 2014 году обратились в голландский суд с требованием вернуть экспонаты. Музеи апеллировали к контрактам, подчеркивая, что в договоре с музеем Алларда Пирсона последний обязывался вернуть предметы искусства им, и настаивали на том, что коллекция является частью "культурного наследия Крыма". "Они найдены в Крыму, имеют отношение к Крыму. И никакого отношения к территории Украины эти предметы не имеют", - комментировал ситуацию директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин. Киев в 2015 году оспорил это требование, заявив, что является законным собственником коллекции, и что скифское золото является национальным достоянием Украины.
Суд Амстердама постановил вернуть крымское золото скифов Украине
- Право - 14 Декабря 2016, 14:31