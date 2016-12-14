Суд Амстердама постановил вернуть крымское золото скифов Украине

Суд постановил, что Крым не может претендовать на золото как на культурное наследие, так как не является суверенной страной. Право принять решение о возврате золота в крымские музеи либо о передаче национальному музею Украины принадлежит украинскому суду, постановили нидерландские судьи.

Крымские музеи обжалуют решение суда, заявила в среду юрист коллегии адвокатов "Инюрколлегия" Анастасия Сивицкая.

"Решение передать [коллекцию] Украине вступает в силу после рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции. Апелляция будет подана", - цитирует Сивицкую агентство РИА Новости.

Коллекция "Золота скифов" оценивается в 1,5 млн евро. Речь идет об экспонатах из четырех музеев. Украина отправила предметы искусства за границу еще в 2013 году: до февраля 2014 года они выставлялись в Рейнском краевом музее Бонна, а потом были отправлены в Нидерланды, в музей Алларда Пирсона, где и оказались во время аннексии Крыма.

Центральный музей Тавриды, Керченский историко-культурный заповедник, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и Национальный заповедник "Херсонес Таврический" в 2014 году обратились в голландский суд с требованием вернуть экспонаты.

Музеи апеллировали к контрактам, подчеркивая, что в договоре с музеем Алларда Пирсона последний обязывался вернуть предметы искусства им, и настаивали на том, что коллекция является частью "культурного наследия Крыма".

"Они найдены в Крыму, имеют отношение к Крыму. И никакого отношения к территории Украины эти предметы не имеют", - комментировал ситуацию директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин.

Киев в 2015 году оспорил это требование, заявив, что является законным собственником коллекции, и что скифское золото является национальным достоянием Украины.