Виген Саркисян не выругался, но и не ответил на вопрос

Вчера в парламенте депутат Заруи Постанджян задала министру обороны Армении Вигену Саркисяну конкретный вопрос, на который он не ответил. Она спросила о происхождении довольно внушительного состояния его супруги. Виген Саркисян сказал, что его знание армянского не позволяет отвечать на такие вопросы без брани, а ругаться ему не позволяет воспитание.

Вопрос остался без ответа, но он не раз еще будет подниматься на самом разном уровне. На этот раз Заруи Постанджян задала его в несколько скандальном обрамлении, что позволило Вигену Саркисяну «по-джентльменски» парировать его. В другой раз его зададут конкретно и по адресу.

Вопрос происхождения имущества и доходов армянских чиновников и их семей становится основным в процессе перераспределения собственности, которое начинается параллельно смене власти. Нынешняя власть пытается дать гарантии «своим» чиновникам, но каждый из них знает, что его капиталы не защищены ни с фронта, ни с тыла.

Правительство предложило законопроект, который с 2017 года обязует чиновников указывать на происхождение своего капитала. Но с одним «условием» - то, что было накоплено до 2017 года, станет неприкасаемым и легитимным.

Так что, чиновники до 2017 года не будут отвечать на вопросы депутатов о происхождении капитала. Они будут ждать принятия закона, чтобы оформить свои капиталы как легитимные.