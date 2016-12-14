В Стамбуле прошли новые антироссийские акции в связи с Алеппо

РИА Новости. Новые антироссийские акции состоялось около здания генерального консульства России в Стамбуле, меры безопасности усилены, заявил РИА Новости пресс-атташе дипмиссии Сергей Лосев. "За прошедшую ночь у генконсульства прошло несколько антироссийских акций из-за ситуации в Алеппо. В связи с возможным продолжением демонстраций меры безопасности дипмиссии усилены. У генконсульства постоянно дежурят усиленные наряды полиции и спецтехника", — сказал собеседник агентства. Он добавил, что в настоящее время обстановка у здания дипмиссии спокойная.​ Во вторник около зданий посольства России в Анкаре и генконсульства в Стамбуле прошли акции протеста, связанные с ситуацией в сирийском Алеппо. Здание генконсульства было взято под усиленную охрану.