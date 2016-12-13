Комитет защиты журналистов назвал 2016 год рекордным по числу арестов

Количество журналистов-заключённых в тюрьмах мира в нынешнем году достигло рекордной отметки, говорится в исследовании Комитета защиты журналистов. Как следует из проведенной комитетом переписи, новым лидером по количеству заключенных сотрудников СМИ в этом году стала Турция, обогнав Китай. "По данным на 1 декабря 2016 года общее число журналистов-узников в мире составляло 259 человек. Согласно переписи КЗЖ, в Турции за решёткой находился как минимум 81 журналист - это больше, чем в любой стране в любой момент времени с момента начала учёта, и все эти люди обвинялись в антигосударственной деятельности", - говорится в отчете комитета. За Китаем и Турцией в списке следуют Египет, Эритрея и Эфиопия. При этом Эфиопия, Панама, Сингапур и Россия сажали в тюрьмы журналистов, являющихся гражданами других государств, пишут в КЗЖ. В России, как следует из переписи, на данный момент двое журналистов находятся в заключении из-за своей профессиональной деятельности. Это задержанный по подозрению в шпионаже корреспондент агентства "Укринформ" Роман Сущенко, которого российские власти подозревают в шпионаже, и чеченский корреспондент портала "Кавказский узел" Жалауди Гериев, осужденный на три года заключения и признанный политзаключенным. Задержания журналистов в Турции в 2016 году произошли после неудавшейся попытки государственного переворота, которая произошла в середине июля. Последними жертвами так назхываемой "чистки" среди сотрудников СМИ стали девять журналистов оппозиционной газеты Cumhuriyet. Их арестовали по подозрению в связях с живущим в США мусульманским проповедником Фетхулой Гюленом, которого власти считают вдохновителем попытки государственного переворота. Сам Гюлен неоднократно заявлял, что не имеет отношения к путчу, и осуждал его. После провалившегося путча со своих постов были уволены или отстранены около 110 тыс. человек, 37 тыс. - арестованы. Комитет защиты журналистов - международная неправительственная организация со штаб-квартирой в Нью-Йорке, занимающаяся защитой прав журналистов. Организация занимается сбором информации о репрессиях и убийствах журналистов по всему миру.