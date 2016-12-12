Адвокаты выясняют, привлекут ли председателя Кассационного суда Армении к дисциплинарной ответственности

Около 36 адвокатов обратились в Комиссию общего собрания судей по этике и дисциплинарным вопросам Армении с тем, чтобы выяснить возбудила ли комиссия дисциплинарное производство в отношении председателя Кассационного суда Армении Армана Мкртумяна. Ранее сообщалось, что Европейский суд по правам человека 27-го октября вынес беспрецедентное решение по жалобе “Варданян и Нанушян против Армении”, дав оценку деятельности председателя Кассационного суда Армении Армана Мкртумяна в ходе рассмотрения дела заявителей. В решении ЕСПЧ по вышеупомянутому делу отмечается, что председатель Кассационного суда Армении А. Мкртумян(в постановлении имя указано как judge M.) допустил нарушение части 1 статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Согласно статьям 153 и 155 Судебного кодекса РА, данное постановление ЕСПЧ является основанием для возбуждения дисциплинарного производства в отношении судьи, а правом возбуждать дисциплинарное производство в отношении председателя Кассационного суда наделена Комиссия общего собрания судей по этике и дисциплинарным вопросам. Адресованное комиссии письмо подписано адвокатами посредством комментариев и like-в под соответствующим статусом в закрытой группе адвокатов Attorney at Law в соцсети Фейсбук.