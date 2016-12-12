Суд взыскал с РБК 390 тыс. рублей за публикацию о продажи «Роснефти»

Суд взыскал с РБК 390 тыс. рублей за статью о подготовке к приватизации «Роснефти». Суд также постановил удалить статью Арбитражный суд города Москве частично удовлетворил иск компании «Роснефть» к изданию и журналистам РБК. По решению суда, издание РБК (ООО «БизнесПресс»), а также журналисты Тимофей Дзядко, Максим Товкайлои Людмила Подобедова и ведущий телеканала Константин Бочкарев должны выплатить в пользу нефтяной компании «Роснефть» 390 тыс. рублей. Суд также постановил удалить статью «Сечин попросил правительство защитить «Роснефть» от BP», ставшей предметом иска, и дать опровержение. Дополнительно суд постановил взыскать с каждого по 4,5 тыс. рублей. По словам адвоката РБК Алексея Мельникова, компания будет обжаловать решение суда. В суде сторона истца просила взыскать с ответчиков 3,179 млрд. рублей. Такую сенсационную сумму адвокаты компании объясняли тем, что размер ущерба рассчитывался исходя их стоимости репутации компании. Стоимость же активов «Роснефти», по утверждению юристов, превышают 600 млрд. рублей. Цена репутации Поводом для судебного процесса стала статья, опубликованная на сайте 11 апреля 2016 года под заголовком «Сечин попросил защитить «Роснефть» от BP», а также телепередача на канале РБК, в основу которой легла публикация. В статьи говорилось о подготовке приватизации 19,5% акций «Роснефти», а также о том, что компания BP может собрат блокирующий пакет компаний во время приватизации. В конце декабря сделка по приватизации действительно была проведена и высоко оценена главной государством. Покупателями стали две компании — консорциум Glencore и катарский суверенный фонд. После этой публикации компания подала иск в арбитражный суд к авторам статьи и изданию. За несколько месяцев, на которые растянулись судебные слушания, юристы «Роснефти» представили в суд заключение экспертов и исследования, которые, по их мнению, подтверждали сумму заявленного ущерба в 3,179 млрд. рублей. На заседании суда они настаивали, что журналисты распространили порочащую информацию и несоответствующую действительности. При этом истцы отмечали, что портал РБК имеет огромную аудиторию, а телеканал вещает по всей стране и в странах СНГ и имеет представительства в других городах. Юристы настаивали, что сумма компенсации - 3,179 млрд. рублей, вполне обоснованная и соразмерная по отношении к стоимости деловой репутации компании. При этом юристы ссылались на стоимость активов компании, которая, по их мнению, превышает 600 млрд. рублей. «Мы просим взыскать только 0,49% от стоимости репутации», — говорили адвокаты. Ничем не обоснованный вред В свою очередь адвокаты компании и журналистов просили отказать в удовлетворении иска. «Я не понимаю, в чем нас обвиняют? В чем заключались порочащие сведения?» — с места поднялся адвокат Евгений Резник. Он отметил, что в статье говорилось о сделке по приватизации акций компании, и она прошла ровно в таком порядке, как и написали журналисты. По словам Резника, даже в заключениях, которые представил истец, порочащими эксперты посчитали только комментарии ведущего Бочкарева, а не саму публикацию. «Но за мнения судить нельзя», — говорил адвокат. Резник настаивал, что сам имущественный вред к тому же причинен не был. «Истец преследует цель нанести имущественный вред ответчикам», — говорил Резник. «Разорить нескольких журналистов, — подтверждали его коллеги. — А также показать всем, что про «Роснефть» писать нельзя — как о покойном, либо хорошо, либо никак». Представители журналистов указывали, что ответчикам, например Максиму Товкайло, чтобы возместить вред, заявленный нефтяной компанией, потребуется как минимум 2,5 тысяч лет. «Заявленный вред не обоснованный и не справедливый», — подвели итоги адвокаты. Неабсолютная свобода Выслушав представителей ответчика, слово снова попросили юристы Роснефти. Облокотившись за трибуну, юрист нефтяной компании сообщил, что у них есть еще одно письменное пояснение их позицией. Передав бумаги суду, он заявил, что успешная сделка по приватизации стала результатом их «кропотливой работы по преодолению негативного информационного фона», который создали ответчики. «Ответчики ведут себя недобросовестно, активно освещают этот процесс на своих медиа» площадках, где утверждают, что [наши] требования необоснованны», — настаивал представитель. «Свобода слова не абсолютна», — поддерживал его еще один представитель «Роснефти». Он настаивал, что компании после апрельской публикации пришлось объясняться с компанией BP. В свою очередь журналисты и их адвокат заявили, что перед публикацией сделали все возможное, чтобы проверить информации. В частности Подобедова звонила пресс-секретарю компании «Роснефть» Михаилу Леонтьеву, но он не стал с ней разговаривать. В подтверждении этого ответчики приложили распечатку телефонных звонков с телефона журналиста.

