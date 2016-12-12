В Беларуси арестовали пророссийских авторов

В Беларуси за разжигание белорусофобии задержаны авторы публикаций в российских СМИ. Это запоздалая реакция властей на кампанию по дискредитации республики, считает Наталья Макушина.

Белорусский cледственный комитет задержал на этой неделе трех человек по обвинению в разжигании межнациональной розни. Под псевдонимами они писали для российских информационных ресурсов regnum.ru, eadaily и lenta.ru статьи, унижающие национальное достоинство белорусов и суверенное государство Беларусь. Возбуждены уголовные дела по статье 130, что грозит подозреваемым суровым наказанием -лишением свободы на срок от 5 до 12 лет. Парадокс в том, что задержанные белорусофобы живут в Беларуси, являются гражданами республики, а количество их оскорбительных материалов, опубликованных в СМИ РФ, исчисляется сотнями. И появились эти статьи на свет уж точно не за один день. Поэтому вопросы возникают не только к тем, кто изготавливал антибелорусские тексты, а прежде всего к властям в Минске - почему реакция на кампанию дискредитации оказалась такой запоздалой. Страхи "русского мира" Аресты подозреваемых начались вслед за появлением 5 декабря на интернет-портале regnum.ru статьи под названием "Необандеровцы Украины и неонацисты "Советской Белоруссии": близнецы-братья". Эта публикация до сих пор висит на сайте, как и многие другие, в заголовках которых явно прочитываются страхи так называемого "русского мира": "Беларусь уходит исподтишка, с учетом украинского опыта", "Белорусский язык: не мытьем, так катаньем", "Белорусский майдан: будет пара сотен дебилов с флагами", "Минобороны РБ записало в герои польского карателя", "Беларусь пойдет по пути Украины". Пасквили, в которых Беларусь названа "недогосударством" и "Северозападным краем России", предрекающие республике судьбу истерзанной российским оружием Украины, презрительно характеризующие все белорусское - возрождение национального самосознания, оппозицию, журналистов, власти, пытающиеся наладить отношения с Западом – появлялись чуть ли не ежедневно в течение нескольких лет. Можно сколько угодно говорить, что сайты типа Regnum не имеют особого общественного влияния и их не стоит воспринимать всерьез. Но подобное озвучивается сейчас и во время всевозможных ток-шоу на российском телевидении. В России всерьез взялись за белорусскую тематику. Причем так, что иначе как информационной войной это не назовешь. Слабое звено Однако о таком повороте предупреждали только независимые наблюдатели. Официальный Минск до задержания корреспондента и двух авторов российских СМИ не отваживался реагировать на информационную вакханалию, которая развернулась у соседей-россиян. Выходит, что в то время как Лукашенко обещал для защиты Москвы положить белорусов под натовские танки, под носом у спецслужб республики на протяжении значительного времени велась планомерная и агрессивная работа по дискредитации государства Беларусь. Одно из заявлений, которые направляли в разные инстанции белорусские активисты с требованием блокировать cайт regnum.ru за разжигание межнациональной розни, датируется апрелем 2014 года. Зная расторопность КГБ, милиции, прокуратуры и Мининформа, которые действуют моментально, когда дело касается преследований оппозиции и независимых белорусских СМИ за критику чиновников, такое промедление ничего, кроме удивления не вызывает. Вообще политика Минска в сфере информации - слабое звено. Беларусь серьезно проигрывает во влиянии хорошо финансируемым российским пропагандистским ресурсам, которые охватывают более 60 процентов аудитории страны. В арсенале белорусского руководства есть один испытанный способ - репрессии. Но сами по себе задержания местных сочинителей статей для РФ общей ситуации не изменят. Пока власти спали, Кремль захватил белорусское информационное поле. Сильнейшее давление идет по всем направлениям – в экономике и военном сотрудничестве. Москва указывает место, которое в ее представлении должен занимать союзный вассал. В чем Regnum прав, так это в том, что Беларусь может повторить украинскую судьбу. В российских СМИ уже раздувается жаркий скандал под заголовками "Аресты журналистов Regnum – недружественный акт против России", "Минск показал кулак", "Это все прозападническая "оттепель" и евроинтеграция". Агрессия России в отношении Украины тоже начиналась с провокаций и разжигания противостояния между украинцами и россиянами. Автор: обозреватель DW Наталья Макушина