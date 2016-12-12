Меркель предложила Турции помощь в борьбе с терроризмом

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) предложила Турции оказать помощь в борьбе с терроризмом. Об этом глава немецкого правительства сообщила президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в телефонном разговоре, сообщила заместитель пресс-секретаря правительства Ульрике Деммер (Ulrike Demmer). По ее словам, канцлер Германии и президент Турции "договорились углубить сотрудничество в борьбе с терроризмом". Кроме того, Меркель предложила оказать "медицинскую помощь пострадавшим" в результате теракта в Стамбуле. Теракт осудили также президент ФРГ Йоахим Гаук (Joachim Gauck), министр иностранных дел Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) и министр обороны Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). Вечером 10 декабря у стадиона футбольного клуба "Бешикташ" в центре Стамбула был совершен двойной теракт, в результате которого погибли 38 человек, ранения получили 155. Два взрыва прогремели вскоре после завершения матча, в котором игроки "Бешикташа" встретились с футболистами другого турецкого клуба "Бурсаспор". Большинство погибших - 30 из 38 - полицейские. Ответственность за теракт взяла на себя отколовшаяся от Рабочей партии Курдистана (РПК) группировка "Соколы свободы Курдистана".