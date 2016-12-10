Россия вмешалась в ход президентских выборов в США, чтобы способствовать победе кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа, а не только с целью подорвать доверие к избирательной системе США. Такие выводы приводятся в секретном докладе Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США, сообщило в субботу, 10 ноября, американское издание The Washington Post со ссылкой на высокопоставленных чиновников, присутствовавших на брифинге спецслужб. По данным журналистов, американским спецслужбам удалось идентифицировать лиц, связанных с российским правительством. Разведка США вычислила, что именно они предоставили WikiLeaks тысячи электронных писем со взломанных аккаунтов представителей Национального комитета Демократической партии, в том числе, - главы предвыборного штаба кандидата в президенты США Хиллари Клинтон Джона Подесты, пишет The Washington Post. По оценке представителей сотрудников служб безопасности, эти лица, известные американской разведке, проводили масштабную операцию для достижения цели России увеличить шансы Дональда Трампа на победу над Хиллари Клинтон на выборах 8 ноября. В команде Дональда Трампа подобные обвинения отрицают. "Это те же люди, которые говорили, что у Саддама Хусейна было оружие массового поражения", - сказано в заявлении распространенном представителями будущего президента США. Сам миллиардер утверждает, что ему неизвестно, кто стоит за хакерскими атаками на системы США. "Это могла быть Россия, а мог быть и Китай, или какой-то парень из своего дома в Нью-Джерси", - заявил Трамп в интервью американскому журналу Time.
The Washington Post: У ЦРУ есть доказательства содействия Москвы победе Трампа
- Право - 10 Декабря 2016, 11:15