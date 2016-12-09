Посол США рассказал о правах человека в Армении

Размышления посла США в Армении Ричарда Миллза в связи с Днем прав человека 10 декабря 1948 года Генассамблея ООН приняла Декларацию о всеобщих правах человека, но, несмотря на колоссальный прогресс за прошедшие 68 лет, во многих государствах эти права и свободы все еще отвергаются, считает американский посол. Поощрение защиты прав человека – один из императивов внешней политики США, говорит посол Миллз. Обращаясь к ситуации с правами человека в Армении, он говорит, что правительство Армении фиксирует прогресс на этом пути. Армения может гордиться состоявшимся активным гражданским обществом, чего не скажешь о соседних с Арменией странах. Посол отметил вовлечение гражданского общества в деятельность государственных органов, например, Министерства обороны, Следственного комитета. Посол Миллз отметил неоценимую работу межведомственной комиссии по борьбе с трафикингом, благодаря которой Армения в ежегодных докладах Госдепа США уже четвертый год оказывается в первой группе стран. Как друг Армении, посол Миллз обратил внимание на проблемы, решению которых правительству следовало бы уделить больше внимания и усилий. Это касается предварительного задержания и семейного насилия. Посол обратил внимание на то, что в демократических обществах предварительное задержание должно применяться в исключительных случаях, а не как карательная мера, которая не позволяет гражданам реализовать свободу слова и собраний. Решения о предварительном задержании должны быть прозрачными и обоснованными, особенно, если это касается политических дел, отмечает посол. Что касается семейного насилия, посол Миллз приветствовал работу Следственного комитета, но отметил необходимость работы, в том числе, в обществе по слому стереотипов и выработке законов, которые в полной мере защищали бы всех.