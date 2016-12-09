Доклад Макларена: к допинг-скандалу причастны более тысячи россиян

Более тысячи российских спортсменов по летним, зимним и паралимпийским видам спорта были напрямую задействованы в манипуляциях с допингом или выиграли от них, говорится во второй части доклада канадского юриста Ричарда Макларена, которую он подготовил для Всемирного антидопингового агентства. Эксперты во втором докладе подтвердили подмену допинг-проб российских спортсменов на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году. В новом докладе говорится о более чем 500 фальшивых отчетах о пробах, переданных Московской лабораторией в электронную систему ВАДА. В первой части доклада говорилось о 312. В докладе утверждается, что манипуляции с допинг-пробами проводились еще на Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году и Чемпионате мира по легкой атлетике в Москве в 2013 году.Система подмены проб начала создаваться в 2011 году. Эксперты предполагают, что ее причиной стала неудача российской команды на Олимпийских играх в Ванкувере. Однако, по мнению Макларена, после Сочи техники подмены проб и сокрытия допинга стали обычной практикой для Московской антидопинговой лаборатории и использовались во многих летних и зимних видах спорта. Причем эксперты пришли к выводу, что методы совершенствовались с течением времени. В докладе вновь утверждается, что в манипуляциях участвовали российские чиновники из министерства спорта, РУСАДы, Московской антидопинговой лаборатории, а также ФСБ. "Мы не только подтвердили выводы первого доклада, но и уточнили их /.../ и расширили круг причастных спортсменов /.../ в институциональном заговоре участвовали спортсмены в летних и зимних видах спорта и чиновники минспорта и его инфраструктуры", - заявил Макларен. Первую часть доклада Макларен представил 18 июля. Следственный комитет России в четверг обещал провести проверку доводов, изложенных в докладе Макларена об употреблении допинга в России. В первой части докладе ВАДА говорится о том, что в России была создана целая система по сокрытию положительных допинг-проб российских спортсменов. Согласно выводам Макларена, манипуляциями с анализами руководило министерство спорта России при содействии ФСБ, Центра подготовки российских спортсменов и антидопинговых лабораторий в Москве и Сочи, где в 2014 году прошли Олимпийские игры. При этом в докладе не называлось имя Виталия Мутко, который тогда занимал должность министра спорта. В ВАДА утверждали, что эта система позволила спортсменам, принимающим допинг участвовать в Олимпийских играх 2014 года в Сочи. В докладе Макларена изучались обвинения, выдвинутые в этом году бывшим руководителем московской антидопинговой лаборатории Григорием Родченковым, который в мае рассказал о системе подмены допинг-проб. По итогам доклада ВАДА рекомендовала отстранить Россию от участия в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Решение МОК Международный Олимпийский комитет решил не отстранять российскую сборную от участия в играх в Рио, которые прошли в августе. Решение о допуске спортсменов МОК предоставил спортивным федерациям. В итоге МОК допустил до участия в играх около 270 российских спортсменов. Не смогла участвовать в играх российская сборная по легкой атлетике. МОК также ввел против России санкции, которые были продлены в начале декабря. В рамках санкционного режима МОК не может организовывать или патронировать проведение каких-либо спортивных мероприятий или встреч в России. В августе Следственный комитет сообщил, что ВАДА не представила доказательств применения допинга российскими спортсменами или причастности к этому спортивных чиновников, несмотря на направленные российской стороной запросы. В России также было возбуждено уголовное дело против Родченкова, которого российские правоохранители обвиняют в уничтожении допинг-проб.