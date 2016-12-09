Доклад Макларена: к допинг-скандалу причастны более тысячи россиян

  • BBCRussian.com, Русская служба
  • Право - 09 Декабря 2016, 15:42
Более тысячи российских спортсменов по летним, зимним и паралимпийским видам спорта были напрямую задействованы в манипуляциях с допингом или выиграли от них, говорится во второй части доклада канадского юриста Ричарда Макларена, которую он подготовил для Всемирного антидопингового агентства.

Эксперты во втором докладе подтвердили подмену допинг-проб российских спортсменов на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году. В новом докладе говорится о более чем 500 фальшивых отчетах о пробах, переданных Московской лабораторией в электронную систему ВАДА. В первой части доклада говорилось о 312.

В докладе утверждается, что манипуляции с допинг-пробами проводились еще на Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году и Чемпионате мира по легкой атлетике в Москве в 2013 году.Система подмены проб начала создаваться в 2011 году. Эксперты предполагают, что ее причиной стала неудача российской команды на Олимпийских играх в Ванкувере.

Однако, по мнению Макларена, после Сочи техники подмены проб и сокрытия допинга стали обычной практикой для Московской антидопинговой лаборатории и использовались во многих летних и зимних видах спорта. Причем эксперты пришли к выводу, что методы совершенствовались с течением времени.

В докладе вновь утверждается, что в манипуляциях участвовали российские чиновники из министерства спорта, РУСАДы, Московской антидопинговой лаборатории, а также ФСБ.

"Мы не только подтвердили выводы первого доклада, но и уточнили их /.../ и расширили круг причастных спортсменов /.../ в институциональном заговоре участвовали спортсмены в летних и зимних видах спорта и чиновники минспорта и его инфраструктуры", - заявил Макларен.

Первую часть доклада Макларен представил 18 июля.

Следственный комитет России в четверг обещал провести проверку доводов, изложенных в докладе Макларена об употреблении допинга в России.

В первой части докладе ВАДА говорится о том, что в России была создана целая система по сокрытию положительных допинг-проб российских спортсменов.

Согласно выводам Макларена, манипуляциями с анализами руководило министерство спорта России при содействии ФСБ, Центра подготовки российских спортсменов и антидопинговых лабораторий в Москве и Сочи, где в 2014 году прошли Олимпийские игры. При этом в докладе не называлось имя Виталия Мутко, который тогда занимал должность министра спорта.

В ВАДА утверждали, что эта система позволила спортсменам, принимающим допинг участвовать в Олимпийских играх 2014 года в Сочи.

В докладе Макларена изучались обвинения, выдвинутые в этом году бывшим руководителем московской антидопинговой лаборатории Григорием Родченковым, который в мае рассказал о системе подмены допинг-проб.

По итогам доклада ВАДА рекомендовала отстранить Россию от участия в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.

Решение МОК Международный Олимпийский комитет решил не отстранять российскую сборную от участия в играх в Рио, которые прошли в августе. Решение о допуске спортсменов МОК предоставил спортивным федерациям.

В итоге МОК допустил до участия в играх около 270 российских спортсменов. Не смогла участвовать в играх российская сборная по легкой атлетике.

МОК также ввел против России санкции, которые были продлены в начале декабря. В рамках санкционного режима МОК не может организовывать или патронировать проведение каких-либо спортивных мероприятий или встреч в России.

В августе Следственный комитет сообщил, что ВАДА не представила доказательств применения допинга российскими спортсменами или причастности к этому спортивных чиновников, несмотря на направленные российской стороной запросы.

В России также было возбуждено уголовное дело против Родченкова, которого российские правоохранители обвиняют в уничтожении допинг-проб.

 

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