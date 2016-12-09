Омбудсмен Арцаха представил доклад о варварствах в апреле

Омбудсмен Нагорно-Карабахской Республики Рубен Меликян представил подготовленный на основании собранных миссией по сбору фактов данных новый доклад о совершенных азербайджанскими военными зверствах в апреле. Пресс-конференция прошла в селе Талыш, пострадавшем в результате развязанной Азербайджаном агрессии.

Отметив, что сбор фактов продолжается, омбудсмен сообщил, что доклад подготовлен в двух вариантах. Из этических соображений в публичный вариант не включены более подробные данные, в том числе кадры совершенных преступлений.

По словам омбудсмена, представители миссии посещали места, где произошли варварства, провели десятки бесед со свидетелями, получили ответы на запросы в государственные органы и результаты экспертиз, провели совещания с экспертами, мониторинг открытых источников.

Согласно оценке омбудсмена, зарегистрированные пытки и убийства по национальному признаку стали следствием политики властей Азербайджана.

В докладе приводятся данные о всех направлениях, на которых совершены варварства – Талыш (4 эпизода), Сейсуллан (1 эпизод) и Лелетепе (2 эпизода).

В первом эпизоде на талышском направлении речь о 3 гражданских лицах. Здесь зафиксированы убийство мужчины и двух женщин, глумление над телами. В отношении 90-летней женщины зарегистрированы пытки - судмедэкспертизой доказано, что ей при жизни были нанесены ножевые ранения. Во втором случае на талышском направлении ворвавшиеся в село диверсанты либо другая группа – совершили нападение на грузовика армии НКР. Двое солдат были обезглавлены, причем погибшего солдата обезглавили на глазах у еще живого. После чего в стиле ИГ был обезглавлен живой. Третий эпизод на талышском направлении касается захвата боевой позиции. Один погибший солдат оказался под завалом и не был под контролем азербайджанцев. В отношении тел троих зафиксированы следу глумления. Четвертый эпизод произошел 4 апреля, и экспертиза не нашла след преступления.

В направлении села Сейсуллан выявлено глумление в отношении тел 3 военнослужащих.

На южном направлении (Лелетепе) 2 случая захвата карабахских постов. На 112 посту зафиксированы военные преступления в отношении всех 12 военнослужащих. На 115 посту – в отношении 4.

«Выводы – все оказавшиеся под контролем ВС АР были убиты из-за своей национальной принадлежности», - отметил омбудсмен, особо подчеркнув отношение к гражданскому населению, находящемуся под защитой всех мыслимых норм и международных законов.

Прямая обязанность властей Азербайджана - провести расследование совершенных военнослужащими азербайджанской армии в апреле преступлений. Об этом заявил Рубен Меликян

Из этических соображений доклад представлен в двух вариантах – публичном и ограниченном. Второй вариант содержит более подробные данные, в том числе кадры совершенных преступлений.

Как отметил омбудсмен, важное место занимает вопрос ответственности – непосредственных исполнителей и их командиров.

Омбудсмен представил видеоматериалы из азербайджанских источников (они позже исчезли). Одно из включенных в доклад видео представляет беседу мужчины-военного и сельчанина (видео полностью будет во втором варианте доклада, в публичном варианте часть видео, демонстрирующего отрезанную голову армянского солдата, удалено). К военному подходит сельчанин и благодарит «за то что отрезал» (голову). «Мы не утверждаем, что это именно преступник. Но на следующем материале этого же человека награждает президент Азербайджана. Наши выводы – ВС Азербайджана в апреле совершали преступления, и это носило координированный характер, по всем направлениям, в отношении всех оказавшихся под их контролем армян, гражданских и военнослужащих. Это сигнал международному сообществу. И международные организации должны дать оценку. Азербайджан должен провести расследование. Это его прямые международные обязательства», - подчеркнул Рубен Меликян.