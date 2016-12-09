Сенат США одобрил законодательство о расширении принятого в 2012 году "закона Магнитского" на весь мир. Соответствующие поправки были приняты в четверг, 8 декабря, в рамках утверждения ежегодного акта о Национальной обороне (National Defense Authorization Act) - обязательного к принятию документа, который определяет политику министерства обороны США на предстоящий год. "Закон Магнитского" предусматривает визовые запреты и замораживание имущества российских чиновников, причастных к смерти юриста Сергея Магнитского, скончавшегося в российской тюрьме в 2009 году. Сторонники этого закона на протяжении многих лет добивались расширения его применения на весь мир, чтобы вводить санкции против коррупционеров в любой стране мира. "Посещение Соединенных Штатов и пользование нашими финансовыми институтами являются привилегиями, которые не могут распространяться на худших актеров на мировой арене", - заявил в этой связи сенатор-демократ Бен Кардин - один из наиболее убежденных сторонников этой меры, наряду с сенатором-республиканцем Джоном Маккейном. Подпись президента Палата представителей Конгресса США одобрила расширение "закона Магнитского" подавляющим большинством голосов еще 2 декабря. Теперь дальнейшая судьба документа зависит только от президента США Барака Обамы, который может либо подписать его, либо наложить на него вето. Представитель Белого Дома, вскоре после голосования в Палате представителей не уточнил, как именно поступит Обама. Новоизбранный президент СЩА Дональд Трамп дает понять о готовности проводить более мягкую линию в отношении России, которая категорически отвергает "закон Магнитского" и в первоначальной и в дополненной редакции.