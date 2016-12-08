Министра обороны Армении в попавшем в ДТП автомобиле не было – пресс-секретарь

Министра обороны Армении Вигена Саркисян не было в машине, потерпевшей в четверг аварию в Сюникской области страны, сообщил на своей странице в Facebook пресс-секретарь оборонного ведомства Арцрун Ованнисян. "Уважаемые журналисты, министра обороны в потерпевшей аварию машине не было. Он в данный момент выполняет свои обязанности. Дополнительно ничего сообщить не могу", - отметил Ованнисян. По данным МЧС, в четверг утром в результате ДТП с участием машины кортежа министра обороны погибли военнослужащий контрактной службы, лейтенант Армен Мусикян (водитель) и сотрудник службы безопасности, капитан Алексан Симонян.