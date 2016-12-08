Два человека погибли вследствие ДТП с участием обслуживающей МО Армении машины

Сегодня в 11։00 на автотрассе Ереван-Горис при еще невыясненных обстоятельствах в ДТП попала одна из машин, обслуживающих министра обороны Армении, в результате аварии есть погибшие.

Пресс-служба МО Армении в беседе с Tert.am подтвердила данную информацию и добавила, что вследствие ДТП погибли лейтенант Армен Мусикян (водитель) и капитан – сотрудник службы безопасности Алексан Симонян.

В данный момент на месте происшествия сотрудники соответствующих служб проводят работы.