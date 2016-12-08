Правительство изменит налог на недвижимость

/АРКА/. Система налогообложения недвижимости в Армении будет реформирована, сказал в ходе заседания правительства в четверг премьер-министр страны Карен Карапетян. "Заинтересованные государственные структуры провели большую подготовительную работу. В результате предложены основные принципы и подходы по изменению налогообложения недвижимости. В основе этих реформ должен лежать принцип справедливости, согласно которому будут выработаны экономические механизмы", - сказал Карапетян. По его словам, налог на собственность должен быть привязан к ее рыночной стоимости. В случае жилья, нужно предусмотреть, что для лиц, не имеющих достаточный доход, выплата налога может быть отложена и оплачена в случае его отчуждения. "Реформы должны осуществляться поэтапно, принимая во внимание технические возможности. Поручаю министру финансов вместе с заинтересованными структурами обсудить и обобщить все предложения по реформированию сферы недвижимости до 31 января 2017 года и представить в аппарат правительства соответствующий законопроект", - сказал Карапетян.