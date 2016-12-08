Сотрудника ереванской мэрии поймали на взятке

Сотрудники Службы национальной безопасности Армении по подозрению в получении взятки задержали начальника территориального отдела управления градостроительства мэрии Еревана А.А. Как сообщает пресс-центр СНБ, согласно полученным данным, в октябре-ноябре 2016 г А.А. лично или через посредников требовал и получил крупные суммы за предоставление актов о завершении строительства дома, торгового объекта и объекта общественных услуг. Возбуждено уголовное дело по п.3 ч.3 статьи 311 (крупная взятка, полученная должностным лицом за выполнение действий в пользу давшего взятку лица).