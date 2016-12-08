Министр обороны Армении выступает против освобождения уклонистов от уголовной ответственности

АРКА/. Министр обороны Армении Виген Саркисян выступает против освобождения уклонистов от уголовной ответственности, но готов продлить действие закона. Об этом министр сказал в среду в ходе правительственного часа в парламенте. Парламент Армении ежегодно по предложению правительства принимает поправки в закон "О гражданах, не прошедших обязательную воинскую службу в нарушение установленного порядка", которыми предлагается освободить от уголовной ответственности определенную категорию уклонистов. Последние поправки были приняты 30-го апреля 2015 года, или предусматривалось прекращение уголовного преследования в отношении граждан, уклонявшихся от службы в армии, которым исполнилось 27 лет до 31 декабря 2014 года. "Как министр, я категорически против подобного решения, и не могу его поддержать, поскольку считаю, что он не решает вопроса обороноспособности. Все должны проходить службу в предусмотренном порядке, а не платить за уклонение. Однако как гражданин, я уважаю решение правительства по продлению сроков действия закона", - сказал Саркисян. По его словам, закон предусмотрен для тех лиц, кто уехал из Армении в младенчестве и проживал за рубежом, в частности, чтобы они имели возможность вернуться на родину. Что касается возможности продления сроков действия закона, то, как отметил министр, вопрос будет обсужден дополнительно с правительством и президентом, и если сроки его действия истекли, то будет рассмотрена возможность его продления при наличии соответствующего политического решения. По данным миндиаспоры, в течение 2014 года законной возможностью внести определенную сумму и снять с себя уголовную ответственность за уклонение от службы воспользовались 954 человек, а в первом квартале 2015 года 61 человек. Действие закона неоднократно продлевалось, что позволяет ежегодно около 900 молодым людям в возрасте старше 27 лет вернуть таким образом свой долг родине, за счет чего поступления на специальной государственный счет составили 800 млн. драмов Не все подпадающие под действие закона молодые люди являются "злостными уклонистами", поскольку многие из них отсутствуют из страны по различным причинам, в том числе те, кто, будучи еще детьми, вместе с родителями покинули родину или длительное время находились за рубежом. Согласно закону, граждане, не прошедшие обязательную воинскую службу, начиная с момента неявки на призыв в нарушение закона и до достижения ими 27 лет либо до приобретения в установленном порядке оснований на получение права на освобождение или отсрочку от обязательной военной службы, выплачивают штрафы за каждый пропущенный призыв. Максимальный размер штрафа составляет 1,8 миллиона драмов.