Ирландский суд разморозил принадлежащие Ходорковскому €100 млн

Окружной суд Дублина разморозил €100 млн Михаила Ходорковского, заблокированные в Ирландии в 2011 году по запросу местной финансовой полиции. У России данное решение вызвало удивление и сожаление Окружной суд Дублина разморозил €100 млн на счете бывшего владельца ЮКОСа Михаила Ходорковского в ирландском банке. Решение было принято в среду, 7 декабря, следует из пресс-релиза Международного центра правовой защиты (МЦПЗ), занятого защитой российских интересов в «деле ЮКОСа». Средства были заморожены бюро по расследованию мошенничества ирландской полиции в 2011 году в рамках расследования отмывания денег, полученных незаконным путем. Ходорковский прокомментировал судебное решение в своем Twitter. «Огорчу трольчатник: ирландский суд поддержал мою просьбу разморозить счет, "висевший" с 2011 года. Враньё про "отмывание" осталось враньем». Средства были заморожены в связи с приговором Хамовнического суда от 2010 года, ​когда суд назначил Ходорковскому и Платону Лебедеву дополнительные тюремные сроки за хищение нефти и отмывание выручки с ее продажи, писал ранее РБК. Деньги хранились в двух фондах, принадлежавших трасту на острове Гернси, бенефициаром которого является Ходорковский, писало ранее The Irish Times со ссылкой на заявление адвоката Ходорковского. У России решение суда вызвало удивление и сожаление, отмечается в пресс-релизе МЦПЗ. Российская сторона не имела возможности участвовать в разбирательстве и предоставить доказательства незаконного происхождения этих средств, поскольку не была уведомлена об обращении Ходорковского в суд с заявлением о разморозке активов, следует из документа.

