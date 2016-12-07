Украина обратилась к "демократическим странам мира" с просьбой признать голодомор 1932-1933 годов на Украине геноцидом украинского народа. Верховная рада приняла соответствующий законопроект в среду, 7 декабря. "Преступный коммунистический тоталитарный режим путем насильственного изъятия продовольствия, блокады сел и целых районов, запрета выезда за границы охваченной голодом Украины, сворачивания сельской торговли, репрессии несогласных, сознательно создал для украинцев такие жизненные условия, которые были рассчитаны на их физическое уничтожение", - указано в обращении. В ноябре 2006 года Верховная рада приняла закон, согласно которому голодомор был признан актом геноцида украинского народа, отмечается в пояснительной записке. В ноябре 2015 года украинский Институт демографии и социальных исследований НАН обнародовал данные, согласно которым потери Украины из-за сверхсмертности в 1932-1934 годах в результате голодомора составили 3,9 млн человек или 13% от численности населения Украины. По данным исследователей, всего в СССР в тот период от голода погибли 8,7 млн человек.
Украина просит страны мира признать голодомор геноцидом
- Право - 07 Декабря 2016, 18:09