В сфере производства молочной продукции Армении выявлены нарушения – приостановлена реализация продукции 20 компаний

Государственная служба безопасности пищевых продуктов (Министерство сельского хозяйства Армении), оценивая риски в сфере производства молочной продукции, начиная с ноября месяца, осуществляет государственный контроль за занимающимися производством молочной продукции 50 хозяйствующими субъектами, сообщает пресс-служба ведомства В ходе контроля за деятельностью отмеченных хозяйствующих субъектов у некоторых из них были выявлены нарушения требований законодательства, регулирующего сферу производства молочной продукции. С целью устранения выявленных в рамках госконтроля недочетов были даны поручения и установлены сроки. На основании несоответствий установленным нормам и требованиям была приостановлена реализация продукции 20 хозяйствующих субъектов. С имеющейся продукции были взяты экземпляры для проведения лабораторной экспертизы. В результате лабораторных экспертиз были выявлены разного рода несоответствия. На основании грубых нарушений законодательства, регулирующего данную сферу, а также несоответствий, выявленных по итогам лабораторных экспертиз, ряду хозяйствующих субъектов было поручено приостановить процесс производства, и предпринять соответствующие меры по устранению выявленных нарушений. Ою этом сообщает tert.am.