В сфере производства молочной продукции Армении выявлены нарушения – приостановлена реализация продукции 20 компаний

  • Lragir.am
  • Право - 07 Декабря 2016, 15:58
Государственная служба безопасности пищевых продуктов (Министерство сельского хозяйства Армении), оценивая риски в сфере производства молочной продукции, начиная с ноября месяца, осуществляет государственный контроль за занимающимися производством молочной продукции 50 хозяйствующими субъектами, сообщает пресс-служба ведомства

В ходе контроля за деятельностью отмеченных хозяйствующих субъектов у некоторых из них были выявлены нарушения требований законодательства, регулирующего сферу производства молочной продукции.

С целью устранения выявленных в рамках госконтроля недочетов были даны поручения и установлены сроки.  

На основании несоответствий установленным нормам и требованиям была приостановлена реализация продукции 20 хозяйствующих субъектов. С имеющейся продукции были взяты экземпляры для проведения лабораторной экспертизы. 

В результате лабораторных экспертиз были выявлены разного рода несоответствия.

На основании грубых нарушений законодательства, регулирующего данную сферу, а также несоответствий, выявленных по итогам лабораторных экспертиз, ряду хозяйствующих субъектов было поручено приостановить процесс производства, и предпринять соответствующие меры по устранению выявленных нарушений.  Ою этом сообщает tert.am. 

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