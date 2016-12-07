Глава Минздрава Армении: Импортированные из Грузии лекарства – откровенная подделка

Министр здравоохранения РА Левон Алтунян не стал отрицать риск существования на лекарственном рынке Армении неоригинальных и некачественных препаратов. Об этом глава Минздрава сказал сегодня в ходе фейсбуковской пресс-конференции Радио «Азатутюн» («Свобода»). «В числе рисков – просроченные лекарства, либо фальшивые, ввезенные в чемодане из Грузии в Армению препараты», – сказал министр. По его словам, импортированные из Грузии лекарства – откровенная подделка. Говоря о просроченных лекарствах, Л. Алтунян отметил, что если срок годности истек всего 2-3 месяца назад, то это не опасно, а если речь идет о нескольких годах, то «человек просто платит за плаце́бо (placebo – вещество без явных лечебных свойств. – Примеч. ред.)».