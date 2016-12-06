Турецкие военнослужащие НАТО просят убежища в ФРГ и Бельгии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отдал приказ вернуться в страну десяткам высокопоставленных офицеров, которые в настоящее время проходят службу на военных базах НАТО в Германии и Бельгии. Правительство в Анкаре подозревает их в причастности к попытке государственного переворота в июле 2016 года. В интервью DW во вторник, 6 декабря, несколько турецких офицеров рассказали о приказе вернуться на родину и о том, что они подали прошение властям Бельгии и Германии о предоставлении политического убежища. По словам собеседников DW, Анкара отправила в дипломатические представительства Турции за рубежом 20 списков с именами подозреваемых в попытке путча. От военнослужащих потребовали сдать удостоверения офицеров НАТО и дипломатические паспорта, и в течение трех дней вернуться в Турцию. Военнослужащие отрицают свою принадлежность к попытке госпереворота и призывают западных политиков обсудить этот вопрос с турецким правительством. Со службы уволили, зарплату не платят Прямых обвинений в причастности к путчу турецким офицерам не предъявлено. Однако, по их словам, этот вывод можно сделать из того, что всем им сообщили о временном отстранении от службы или увольнении. Большинству военнослужащих с сентября не выплачивается зарплата, рассказали военные DW. "Нам стало известно, что 17 наших коллег сразу после возвращения домой были арестованы. Поэтому мы решили, что лучше нам будет остаться здесь", - отметил один из военнослужащих. Жена другого офицера рассказала DW, что ее мужа в связи со службой вызвали в Анкару шесть недель назад. По прибытии он был тут же арестован, хотя его имени не было в списках подозреваемых, и с тех пор о нем нет никаких вестей. После попытки переворота в Турции взяты под стражу более 36 тысяч человек, уволены более 75 тысяч чиновников и сотрудников органов безопасности.