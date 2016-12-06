Адвокат Симон Цатурян умер на заседании суда в Москве

  • Lragir.am
  • Право - 06 Декабря 2016, 13:29
РИА Новости. Адвокат Симон Цатурян умер в Тимирязевском суде Москвы во время заседания по уголовному делу о разбое, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда.

"Во время рассмотрения уголовного дела на стадии прений сторон адвокату Симону Цатуряну стало плохо. Ему вызвали скорую помощь, и медики полчаса пытались ему помочь, однако это не помогло", — сказала пресс-секретарь.

Врачи установили, что юрист умер от сердечной недостаточности.

Симон Цатурян входил в состав московской Коллегии адвокатов "Межтерриториальная". За время своей карьеры он участвовал в нескольких громких процессах, в частности, представлял интересы потерпевших в деле об убийстве 19-летнего Артура Сардаряна в электричке "Москва — Софрино" в мае 2006 года.

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