Адвокат Симон Цатурян умер на заседании суда в Москве

РИА Новости. Адвокат Симон Цатурян умер в Тимирязевском суде Москвы во время заседания по уголовному делу о разбое, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда. "Во время рассмотрения уголовного дела на стадии прений сторон адвокату Симону Цатуряну стало плохо. Ему вызвали скорую помощь, и медики полчаса пытались ему помочь, однако это не помогло", — сказала пресс-секретарь. Врачи установили, что юрист умер от сердечной недостаточности. Симон Цатурян входил в состав московской Коллегии адвокатов "Межтерриториальная". За время своей карьеры он участвовал в нескольких громких процессах, в частности, представлял интересы потерпевших в деле об убийстве 19-летнего Артура Сардаряна в электричке "Москва — Софрино" в мае 2006 года.