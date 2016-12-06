Посол США о коррумпированных армянских чиновниках

Посол США в Армении Ричард Миллз в ходе сегодняшнего брифинга коснулся антикоррупционной борьбы в Армении, отметив, что пока заявления премьер-министра Карена Карапетяна в этом смысле обнадеживают. По словам посла, премьер реагирует на вопросы о необходимости борьбы с коррупцией, которые звучат в обществе и масс-медиа.

«Борьба с коррупцией должна проводиться и потому, что она препятствует развитию бизнеса и инвестиций. Коррупция может стать проблемой и для национальной безопасности, поскольку может позволить силам извне посредством коррумпированных армянских чиновников получить возможность влиять на развития в Армении. Думаю, премьер осведомлен об этом, и это беспокоит его. Я сказал премьеру, что посольство США готово оказать в этом всемерную поддержку», сказал посол. Он указал на важность журналистских расследований. «Журналисты могут выявить и обнародовать проявления коррупции, но дальнейшие действия за государством. То есть, за этими разоблачениями должны следовать конкретные действия. Это то, чего хотят друзья Армении», сказал Миллз.