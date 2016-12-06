Католикосат Великого Дома Киликийского подал в ЕСПЧ иск о возврате резиденции Киликийского католикосата в Сисе

После того, как Конституционный суд Турции отклонил иск о возвращении исторической резиденции Киликийского католикосата в Сисе, Католикосат Великого Дома Киликийского обратился в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Об этом вечером в понедельник, 5 декабря, в прямом эфире «Cilicia TV» сообщил Католикос Великого Дома Киликийского Арам Первый. По его словам, 7 декабря в Брюсселе запланирована пресс-конференция, на которой будут присутствовать и представители судебного органа по делу католикосата в Сисе. «Этот суд касается не только Антилиаса, но и всего армянского народа. И мы начали этот путь с осознанием данного факта, и должны продолжить его. Мы должны продолжить процесс признания Геноцида армян и усилиями всех национальных организаций и структур перенести данный вопрос в правовую плоскость», – сказал Католикос Великого Дома Киликийского Арам Первый. Как известно, 27 апреля 2015 года Католикосат Великого Дома Киликийского подал иск в Конституционный суд Турции с требованием вернуть историческую резиденцию католикосата в Сисе. 100-страничный иск, основанный на исторических, религиозных, политических и юридических данных, с прикрепленными к нему документами и свидетельствами прояснял принадлежность католикосата в Сисе, его роль в жизни проживающих в Османской империи армян, а также то, как католикос Саак II и духовенство были сосланы, а католикосат был присвоен государством.