Amnesty International требует от Анкары гарантировать возвращение изгнанным курдам

Правозащитная организация Amnesty International (AI) потребовала от турецкого правительства обеспечить возможность возвращения в город Диярбакыр тысячам ранее изгнанных оттуда курдов. Как заявил эксперт AI Эндрю Гарднер, на данный момент нет никаких "конкретных, подробных и достоверных планов" по возвращению 24 тысяч курдов в свои дома. Помимо этого, как считают в AI, властям следует отменить введенный ранее в одном из районов Диярбакыра комендантский час. Эндрю Гарднер также потребовал компенсации для семей, пострадавших от выселения. В Диярбакыре и других города на юго-востоке Турции в последние месяцы ведутся тяжелые бои между турецкими отрядами и повстанцами запрещенной Рабочей партии Курдистана (РПК) . Мирный процесс между конфликтующими сторонами в минувшее лето был нарушен. С тех пор эскалация конфликта все нарастает. По данным AI за последний год около полумиллиона жителей юго-востока страны были вынуждены бежать, чтобы спастись от военных действий.