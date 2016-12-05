Минобороны назвало виновных в гибели российской медработницы в Алеппо

Российская военнослужащая-медик погибла при обстреле мобильного госпиталя в Алеппо, заявили в Минобороны. Еще двое человек пострадали. Обстрел осуществили «боевики оппозиции», добавили в ведомстве При обстреле мобильного госпиталя в Алеппо погибла российская военнослужащая-медик, еще двое получили ранения. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, передает ТАСС. По его словам, медицинский городок мобильного госпиталя ведомства в Алеппо подвергся артиллерийскому обстрелу с 12:21 до 12:30 мск. В результате прямого попадания мины в приемное отделение госпиталя погибла женщина-медик. Также во время обстрела пострадали местные жители, которые пришли на прием к врачам. Обстрел, по данным Минобороны, ​был осуществлен «боевикиами оппозиции». «Вне всяких сомнений, обстрел вели боевики оппозиции. Мы понимаем, от кого точные данные и координаты именно приемного отделения российского госпиталя в момент начала его работы получили боевики», — заявил Конашенков.

